В Челябинске на Алом поле появилась площадка для выгула собак

СЕГОДНЯ 19:49 2019-09-13T19:56:21+03:00

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О том, что в любимом челябинцами парке появилось зеленое металлическое ограждение, в «Комсомолку» сообщили читатели. «Уж не кафе ли городят?», — встревожились они.

Мы связались с главой Центрального района Виктором Ереклинцевым.

— Нет, не кафе. По плану реконструкции нижней части парка со стороны Свердловского проспекта размещается площадка для выгула собак. Территорию в 700 квадратных метров мы обнесли легким металлическим забором-сеткой. Вход на площадку свободный, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Виктор Ереклинцев.

Алое поле собаководы любят за то, что питомцы могут носиться по лужайкам, не опасаясь автомобилей. Но, в свою очередь, собак без поводка и намордника боятся прохожие, гуляющие в парке. Площадка для выгула домашних любимцев — цивилизованный способ решения проблемы.

На отведенном под прогулки животных участке на днях установят снаряды для тренировок питомцев (горки, лестницы), лавочки для их хозяев, урны, чтобы в пакетиках убрать экскременты домашнего любимца. За санитарным содержанием площадки будет следить подрядчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU