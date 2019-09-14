2019-09-14T09:04:42+03:00
Общество

Жители Челябинской области нашли гигантские грибы: каждый размером с зонт

Люди считают, что они съедобные
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Вот такие грибочки растут в Копейске.Вот такие грибочки растут в Копейске.
Изменить размер текста:

Семья из Копейска нашла в городе огромные грибы. Каждый — размером больше головы. Ну настоящий зонт!

— А это он и есть. Грибы называются зонтики. Удачный размер. Аж в сковороду не лезут целиком, — рассказала про свою находку читательница КП-Челябинск Ирина.

У подписчиков группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК съедобность гигантов вызвала сомнения. Многим эти грибы оказались незнакомы.

— Я сама раньше думала, что поганки. Но это грибы из семейства шампиньонов. Обычно жарят целые шляпки в пивном кляре. Очень вкусно! Но с такими шляпками это вряд ли удастся, — ответила Ирина.

Грибы так и называются: зонтики. Фото Ирины Владимировой.

Грибы так и называются: зонтики. Фото Ирины Владимировой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за авиашоу «Стрижей» Челябинск сковали жесткие пробки
Во всем Миассе отключили горячую воду
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
В Челябинске на Алом поле появилась площадка для выгула собак
В Челябинске по улице Артиллерийской на 12 дней ограничили движение
В Челябинске прошел подводный субботник
В Челябинске узнали о реакции Кремля на продажу Ольгой Фаткулиной BMW
Обманутые дольщики «Академ Riverside» могут остаться без жилья
В Челябинске в центре движение троллейбусов закроют на все выходные
В Челябинске полицейские задержали угонщика мотоцикла
В Челябинске домашние коты отказываются есть рыбу из Шершней
В Челябинской области на берегу озера Тургояк идет стройка
Группа высшего пилотажа «Стрижи» перед авиашоу в Челябинске сыграли в хоккей
В Челябинске депутат на инвалидном кресле не волнуется по месту проведения заседаний райсовета
В Челябинской области продолжают увольняться сотрудники скорой помощи
В Челябинской области неизвестные пытаются сорвать соревнования по маунтинбайку
Крыльцо «Единой России» в Челябинске облили зеленкой
Челябинск примет финал международного конкурса красоты «Рожденная побеждать!»
Ксения Синицына на Грин-при по фигурному катанию: «У меня все лучше получается, здесь родные стены»
Российские спортсменки занимают три первых места после короткой программы на Гран-при в Челябинске
В Челябинском бору открылась сказочная экотропа
В Челябинске водитель BMW сбил пожилую семейную пару
Муж и жена напали на человека с электрошокером в Челябинской области
В Челябинске готовятся к массовой акции чистоменов
В Кургане девушка погибла под колесами такси
В Челябинске и Ярославле будут перерабатывать использованные батарейки