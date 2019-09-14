Жители Челябинской области нашли гигантские грибы: каждый размером с зонт

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-14T09:04:42+03:00

Вот такие грибочки растут в Копейске.

Люди считают, что они съедобные

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Семья из Копейска нашла в городе огромные грибы. Каждый — размером больше головы. Ну настоящий зонт!

— А это он и есть. Грибы называются зонтики. Удачный размер. Аж в сковороду не лезут целиком, — рассказала про свою находку читательница КП-Челябинск Ирина.

У подписчиков группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК съедобность гигантов вызвала сомнения. Многим эти грибы оказались незнакомы.

— Я сама раньше думала, что поганки. Но это грибы из семейства шампиньонов. Обычно жарят целые шляпки в пивном кляре. Очень вкусно! Но с такими шляпками это вряд ли удастся, — ответила Ирина.

Грибы так и называются: зонтики. Фото Ирины Владимировой.

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ИСТОЧНИК KP.RU