Жители Челябинской области нашли гигантские грибы: каждый размером с зонт
Семья из Копейска нашла в городе огромные грибы. Каждый — размером больше головы. Ну настоящий зонт!
— А это он и есть. Грибы называются зонтики. Удачный размер. Аж в сковороду не лезут целиком, — рассказала про свою находку читательница КП-Челябинск Ирина.
У подписчиков группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК съедобность гигантов вызвала сомнения. Многим эти грибы оказались незнакомы.
— Я сама раньше думала, что поганки. Но это грибы из семейства шампиньонов. Обычно жарят целые шляпки в пивном кляре. Очень вкусно! Но с такими шляпками это вряд ли удастся, — ответила Ирина.
Грибы так и называются: зонтики. Фото Ирины Владимировой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU