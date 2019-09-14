Из-за авиашоу «Стрижей» Челябинск сковали жесткие пробки

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-14T10:28:59+03:00

Вот такая пробка из желающих увидеть шоу. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Днем 14 сентября в Челябинске на аэродроме Шагол состоится авиашоу пилотажной группы «Стрижи». Это подарок военных ко Дню рождения города. Вход на мероприятие свободный. Тысячи человек ежегодно отправляются на мероприятие и каждый раз происходит одна и та же беда: Челябинск по направлению к ЧВВАКУШУ сковывают пробки.

Читатели сообщают КП-Челябинск, что серьезный затор начинается на Свердловском тракте после Лакокрасочного завода. Пробка продолжается от улицы Индивидуальная, которая ведет в Шагол. По данным интернет-сервисов анализа трафика, средняя скорость потока на этих отрезках не превышает 10 км/час.

Кроме того, образовался затор в сторону Паркового на улице Профессора Благих.

Продет «Стрижей» запланирован в 13:00. Сам праздник завершится около 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU