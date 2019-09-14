2019-09-14T14:25:06+03:00
Общество

Жители Челябинска собрали 100 тысяч рублей, чтобы сделать стильную локацию в депрессивном районе

Работы уже начались
Андрей СОКОЛОВ
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Вот так пока получается. Фото: vk.com/chelurbanВот так пока получается. Фото: vk.com/chelurban
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Лев Владов написал в своей группе в ВК о том, что всего за два дня горожане собрали 100 тыс. руб. на новое городское пространство в лучший традициях челябинского урбаниста. Небольшой скверик сделают на Теплотехе. Работы тут же начались.

Вместо пластикового сайдинга — покраска с орнаментом, гирлянды и фонари в узких проходах, скамейки и клумбы

— В целом, получается очень здорово. Каждый второй прохожий спрашивает и благодарит. Люди фоткаются. Удивительно, но здесь гуляет очень много молодежи, причем вполне опрятного вида. Люди очень радуются гирлянде. У нее мягкий и приятный свет, — пишет челябинский урбанист Лев Владов.

Скептики отмечают, что место, за которое взялись ребята, — заплеванный угол-проход между двумя такими же замызганными домами.

— Получается красиво, но... Как быть с расклейщиками объявлений? Как защитить пространство от большого количества забулдыг в этом районе? Кто будет следить за территорией? — спрашивают горожане, которым не позволяет радоваться вместе со всеми опыт проживания на Теплотехе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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