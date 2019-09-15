В Челябинской области трое взрослых и подросток насмерть отравились парами гнилой картошки

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-15T07:52:28+03:00

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Трагедия произошла 14 сентября в поселке Магнитка Кусинского района. В погребе одного из частных домов обнаружили трех человек. Мужчина, женщина и 16-летний подросток были мертвы. Еще один мужчина подавал слабые признаки жизни. Его немедленно доставили в Кусинскую районную больницу. Однако врачам не удалось спасти пострадавшего.

— По предварительным данным, погибшие отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке погреба, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Следователи уже начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Известно, что с родственниками погибших сейчас работает психолог Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона.

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ИСТОЧНИК KP.RU