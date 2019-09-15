В Челябинской области трое взрослых и подросток насмерть отравились парами гнилой картошки
Трагедия произошла 14 сентября в поселке Магнитка Кусинского района. В погребе одного из частных домов обнаружили трех человек. Мужчина, женщина и 16-летний подросток были мертвы. Еще один мужчина подавал слабые признаки жизни. Его немедленно доставили в Кусинскую районную больницу. Однако врачам не удалось спасти пострадавшего.
— По предварительным данным, погибшие отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке погреба, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
Следователи уже начали проверку всех обстоятельств случившегося.
Известно, что с родственниками погибших сейчас работает психолог Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU