2019-09-15T10:32:15+03:00
Происшествия

В Челябинске трамвай взял на буксир иномарку

Очевидцы сняли курьезный случай на видео
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "ЧП/ДТП Челябинск"Фото: vk.com "ЧП/ДТП Челябинск"
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В интернете набирает популярность видео необычного ДТП из Челябинска. Ролик появился в одном из городских пабликов. На кадрах трамвай тянет по рельсам на буксировочном тросе иномарку. Сзади машину подталкивает мужчина, возможно, пассажир авто.

— Все произошло утром 15 сентября возле Каслинского рынка, — пишет автор поста.

Точной информации об этом происшествии пока нет. Вероятно, застрявшая на путях иномарка, не смогла самостоятельно выехать на дорогу, и водитель трамвая решил помочь.

На записи видно, что спасательную операцию контролирует экипаж сотрудников ГИБДД. Закончилась она удачно. Трамвай вытянул автомобиль на асфальт.

Трамвай взял на буксир иномарку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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