В Челябинске трамвай взял на буксир иномарку
В интернете набирает популярность видео необычного ДТП из Челябинска. Ролик появился в одном из городских пабликов. На кадрах трамвай тянет по рельсам на буксировочном тросе иномарку. Сзади машину подталкивает мужчина, возможно, пассажир авто.
— Все произошло утром 15 сентября возле Каслинского рынка, — пишет автор поста.
Точной информации об этом происшествии пока нет. Вероятно, застрявшая на путях иномарка, не смогла самостоятельно выехать на дорогу, и водитель трамвая решил помочь.
На записи видно, что спасательную операцию контролирует экипаж сотрудников ГИБДД. Закончилась она удачно. Трамвай вытянул автомобиль на асфальт.
Трамвай взял на буксир иномарку.
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ИСТОЧНИК KP.RU