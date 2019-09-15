В Челябинске трамвай взял на буксир иномарку

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-15T10:32:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В интернете набирает популярность видео необычного ДТП из Челябинска. Ролик появился в одном из городских пабликов. На кадрах трамвай тянет по рельсам на буксировочном тросе иномарку. Сзади машину подталкивает мужчина, возможно, пассажир авто.

— Все произошло утром 15 сентября возле Каслинского рынка, — пишет автор поста.

Точной информации об этом происшествии пока нет. Вероятно, застрявшая на путях иномарка, не смогла самостоятельно выехать на дорогу, и водитель трамвая решил помочь.

На записи видно, что спасательную операцию контролирует экипаж сотрудников ГИБДД. Закончилась она удачно. Трамвай вытянул автомобиль на асфальт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732141" frameborder="0"></iframe> Трамвай взял на буксир иномарку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU