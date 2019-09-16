2019-09-16T07:54:27+03:00
Общество

В Челябинске разметку на дороги нанесут к первому снегу

Новые дорожники уверяют, что работают даже ночью, но все равно не успевают
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Странно, но полностью дорожная разметка в Челябинске опять в полном виде появится к первому снегу.Странно, но полностью дорожная разметка в Челябинске опять в полном виде появится к первому снегу.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Челябинске на дорогах нанесено 63% разметки от плана. В том числе, на отремонтированных по федеральной программе «Безопасные качественные автомобильные дороги» (БКАД). Странно, но полностью дорожная разметка в Челябинске опять в полном виде появится к первому снегу.

Сама программа БКАД , к слову, выполнена на 68%. Из 18 улиц нижегородский подрядчик отремонтировал 11. Четыре в работе.

— За неделю не сделали нисколько, что ли? — поинтересовалась у представителя подрядчика «Нижавтодорстроя» и.о. мэра Челябинска Наталья Котова.

— Улицы протяженные, много времени забирают. Сейчас на ул. Чичерина вышли. Работаем и по ночам, — ответил подрядчик. — На прошлой неделе программа была исполнена на 59%, сейчас — на 68%.

За выходные нанесена первая разметка на выделенных для общественного транспорта полосах на ул.Северо-Крымская (мост у «Родника»), Труда и Энгельса. Сейчас, как заявил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников, на этих участках начнется монтаж камер фото- и видеофиксации. Что займет определенное время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске появятся ярмарки выходного дня
В Челябинске пройдет легкоатлетический марафон в необычном месте
Жители Челябинска отдают за «коммуналку» 10% зарплаты
Неизвестные решили сорвать выступление КВН-щиков в Челябинской области
Хлеб с металлическим штырем купила жительница Магнитогорска
Житель Челябинской области спас детей от укуса гадюки
«Крокодил чуть солнце не проглотил»: житель Челябинска сфотографировал сказочное облако
Жители Зауралья спасли застрявшего в форточке кота
На свадьбе в Магнитогорске свекрови подали салат с мухой
«Шлем не помог»: байкер столкнулся с автокраном в Челябинской области
Житель Челябинской области нашел семейный клад в собственном доме
В Челябинске мамы и малыши в слингах устроили танцевальный флешмоб
В Челябинской области легковушка снесла бетонный столб
В Челябинске на Голубом карьере нашли тело 18-летнего парня
«Она обзывала моих детей»: священник из Магнитогорска рассказал, за что оскорбил девушку в соцсетях
Осужденного за смерть девочки зауральца убили в курганской колонии
В Челябинске трамвай взял на буксир иномарку
Жителей Магнитогорска напугал сбежавший от коллекционера ядовитый паук
В Челябинской области трое взрослых и подросток насмерть отравились парами гнилой картошки
«Пошла сильней»: Камила Валиева объяснила свое падение на Гран-при в Челябинске
Двухэтажный коттедж сгорел в садовом товариществе Челябинска
Несмотря на падение, Камила Валиева выиграла Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске
Камила Валиева выступит последней из участниц произвольной программы на Гран-при в Челябинске
Дэвис и Смолкин поделились планами на вечер в Челябинске
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина опровергла слова о покупке стадиона после продажи президентского BMW