В Челябинске разметку на дороги нанесут к первому снегу

СЕГОДНЯ 07:49 2019-09-16T07:54:27+03:00

Странно, но полностью дорожная разметка в Челябинске опять в полном виде появится к первому снегу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые дорожники уверяют, что работают даже ночью, но все равно не успевают

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В Челябинске на дорогах нанесено 63% разметки от плана. В том числе, на отремонтированных по федеральной программе «Безопасные качественные автомобильные дороги» (БКАД). Странно, но полностью дорожная разметка в Челябинске опять в полном виде появится к первому снегу.

Сама программа БКАД , к слову, выполнена на 68%. Из 18 улиц нижегородский подрядчик отремонтировал 11. Четыре в работе.

— За неделю не сделали нисколько, что ли? — поинтересовалась у представителя подрядчика «Нижавтодорстроя» и.о. мэра Челябинска Наталья Котова.

— Улицы протяженные, много времени забирают. Сейчас на ул. Чичерина вышли. Работаем и по ночам, — ответил подрядчик. — На прошлой неделе программа была исполнена на 59%, сейчас — на 68%.

За выходные нанесена первая разметка на выделенных для общественного транспорта полосах на ул.Северо-Крымская (мост у «Родника»), Труда и Энгельса. Сейчас, как заявил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников, на этих участках начнется монтаж камер фото- и видеофиксации. Что займет определенное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU