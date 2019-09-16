Северо-Запад Челябинска встал в пробке в час пик из-за дорожных работ
Сегодня утром, 16 сентября, жители Северо-Запада попали в большую пробку. Затор образовался на улице Чичерина. Люди простояли больше получаса, многие опоздали на работу, на учебу. Горожане считают, что всему виной стали дорожные работы.
— Пересечение Чичерина и Комсомольского проспекта. Движение встало из-за ремонта дороги. Люди выходили на одну или две остановки раньше, чтобы хотя бы дойти до работы, садика и т.д., — написала в соцсетях челябинка Анна.
— Работы должны делать ночью или в выходные. Вот бы им неустойки выставить за всех тех, кто опоздал на работу, не доставил вовремя груз, не успел на сделку и прочее, — высказался Алексей.
Затор образовался из-за дорожных работ. Фото: vk.com/Анна Сердюк
Челябинцев возмутило также, что дорожники ремонтировали дорогу в дождь — нарушили технологию. Толку не будет от такого покрытия.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение на Чичерина затруднено до сих пор. Поток движется со скоростью 7 км/ч.
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ИСТОЧНИК KP.RU