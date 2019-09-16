В Челябинске вновь заговорили о том, чтобы убрать провода под землю

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-16T13:36:22+03:00

В рамках программы «Чистое небо» уберут еще 500 км проводов в центре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сами связисты говорят, что километры кабелей в небе экономически невыгодны

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В Челябинской области операторы связи спрятали под землю более 20 тысяч км проводов. Для сравнения: такой длины кабеля хватило бы 10 раз обернуть Челябинскую область по ее контуру. Еще 500 км линий связи планируется убрать из центра Челябинска в рамках программы «Чистое небо». Об этом КП-Челябинск сообщили в компании «Ростелеком».

— Кабели, размещенные на столбах и нависающие над улицами, становятся серьезной эстетической проблемой. Кроме того, на воздушных линиях связи случаются аварии и обрывы в результате природных явлений, таких как грозы, ураганы, мокрый снег, а также вандализма, — рассказал директор департамента по работе с операторами связи на Урале компании «Ростелеком» Денис Стукаленко.

Связисты отмечают: перенос воздушных линий связи под землю — это еще вопрос экономический. Это позволяет увеличить срок их службы и сэкономить на обслуживании.

— «Воздушка» требует проведения высотных работ и перекрытия дорог. Размещение сетей в кабельной канализации, которая исключает любое внешнее воздействие, позволяет гарантировать жителям города доступ к услугам в режиме 24/7, — добавил Денис Стукаленко.

Общая длина кабельной канализации компании «Ростелеком» в Челябинской области — 2,2 тыс. км, в столице региона — 0,9 тыс. км. Она также используется другими операторами связи, банковскими и государственными структурами.

Кроме того, будет проведена инвентаризация проводов. Значительная часть «воздушной паутины», образованной кабелями связи, которые уже не используются.

Напомним, срезать провода, которые болтаются над головами челябинцев, обещал ещё бывший сити-менеджер Сергей Давыдов.

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ИСТОЧНИК KP.RU