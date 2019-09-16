2019-09-16T13:36:22+03:00
Общество

В Челябинске вновь заговорили о том, чтобы убрать провода под землю

Сами связисты говорят, что километры кабелей в небе экономически невыгодны
Ирина Фадюшина
Поделиться:
В рамках программы «Чистое небо» уберут еще 500 км проводов в центреВ рамках программы «Чистое небо» уберут еще 500 км проводов в центреФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Челябинской области операторы связи спрятали под землю более 20 тысяч км проводов. Для сравнения: такой длины кабеля хватило бы 10 раз обернуть Челябинскую область по ее контуру. Еще 500 км линий связи планируется убрать из центра Челябинска в рамках программы «Чистое небо». Об этом КП-Челябинск сообщили в компании «Ростелеком».

— Кабели, размещенные на столбах и нависающие над улицами, становятся серьезной эстетической проблемой. Кроме того, на воздушных линиях связи случаются аварии и обрывы в результате природных явлений, таких как грозы, ураганы, мокрый снег, а также вандализма, — рассказал директор департамента по работе с операторами связи на Урале компании «Ростелеком» Денис Стукаленко.

Связисты отмечают: перенос воздушных линий связи под землю — это еще вопрос экономический. Это позволяет увеличить срок их службы и сэкономить на обслуживании.

— «Воздушка» требует проведения высотных работ и перекрытия дорог. Размещение сетей в кабельной канализации, которая исключает любое внешнее воздействие, позволяет гарантировать жителям города доступ к услугам в режиме 24/7, — добавил Денис Стукаленко.

Общая длина кабельной канализации компании «Ростелеком» в Челябинской области — 2,2 тыс. км, в столице региона — 0,9 тыс. км. Она также используется другими операторами связи, банковскими и государственными структурами.

Кроме того, будет проведена инвентаризация проводов. Значительная часть «воздушной паутины», образованной кабелями связи, которые уже не используются.

Напомним, срезать провода, которые болтаются над головами челябинцев, обещал ещё бывший сити-менеджер Сергей Давыдов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске будут судить семью, которая заказала киллерам отца
Forbes: сеть алкомаркетов «К&Б» зарабатывает больше крупнейших челябинских заводов
Три китайских игрушки грозят разорить предпринимателя из Челябинска
«Мы хотим жить в квартирах, а не в тюремных камерах»: в Челябинске жителей многоэтажки «достал» компрессор
На Южном Урале подвели итоги кадрового проекта «Команда Челябинской области»
Предприятия Челябинской области попали в рейтинг Forbes
В Челябинске ветклиника травит ветерана фекалиями
Пропал без вести: поисковый отряд «Лиза Алерт» Южный Урал» ищет чемпиона страны по сноуборду
В супермаркете Челябинска фасовщик украл телефон у покупательницы
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Челябинской области
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на трассе в Челябинской области
Жители Усть-Катава пережили ураган
Жителей Челябинска шокировал гроб в маршрутке
Северо-Запад Челябинска встал в пробке в час пик из-за дорожных работ
На Южный Урал пришло похолодание
Новые автобусы появятся на улицах Челябинска на этой неделе
В Челябинске разметку на дороги нанесут к первому снегу
В Челябинске появятся ярмарки выходного дня
В Челябинске пройдет легкоатлетический марафон в необычном месте
Жители Челябинска отдают за «коммуналку» 10% зарплаты
Неизвестные решили сорвать выступление КВН-щиков в Челябинской области
Хлеб с металлическим штырем купила жительница Магнитогорска