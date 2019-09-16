В Челябинске будут судить семью, которая заказала киллерам отца

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-16T14:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Громкое убийство произошло год назад на Голубом карьере в Советском районе Челябинска. В лесу застрелили бизнесмена. Сделали это на глазах у его супруги. Та дождалась, пока муж скончается и вызвала медиков и полицию. Оказалось, что киллеров челябинца жена вместе с сыном убитого наняли самолично.

Изначально ситуация подавалась как убийство на почве нелегального бизнеса челябинца. Поговаривали, что он занимался обналичкой. Но чем дальше копали следователи, тем сильнее сыпалась эта версия и вскрывались семейные тайны. На одном из допросов жена убитого призналась во всем. Рассказала, что ее муж был домашним тираном.

— Сын нашел исполнителей убийства. Им заплатили 100 тысяч рублей. Дело передано в суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что за заказное убийство со сговором соучастникам грозит вплоть до пожизненного срока. Киллеров также будут судить за нелегальное оружие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU