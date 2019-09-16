В Челябинске будут судить семью, которая заказала киллерам отца
Громкое убийство произошло год назад на Голубом карьере в Советском районе Челябинска. В лесу застрелили бизнесмена. Сделали это на глазах у его супруги. Та дождалась, пока муж скончается и вызвала медиков и полицию. Оказалось, что киллеров челябинца жена вместе с сыном убитого наняли самолично.
Изначально ситуация подавалась как убийство на почве нелегального бизнеса челябинца. Поговаривали, что он занимался обналичкой. Но чем дальше копали следователи, тем сильнее сыпалась эта версия и вскрывались семейные тайны. На одном из допросов жена убитого призналась во всем. Рассказала, что ее муж был домашним тираном.
— Сын нашел исполнителей убийства. Им заплатили 100 тысяч рублей. Дело передано в суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Отметим, что за заказное убийство со сговором соучастникам грозит вплоть до пожизненного срока. Киллеров также будут судить за нелегальное оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU