Вслед за сестрами Хачатурян: семья из Челябинска заказала киллерам отца из-за постоянных побоев

СЕГОДНЯ 08:32 2018-09-27T08:32:34+03:00

Жена смотрела, как убивают ее супруга-тирана, а потом сама вызвала врачей и полицию

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Жителя Челябинска расстреляли в упор на глазах у жены. ЧП случилось в начале сентября в выходной день на Голубом карьере. Стояло бабье лето, и семейная пара вышла на прогулку. Навстречу шли двое парней. Один из них выхватил из-за пояса пистолет и несколько раз нажал на спусковой крючок. После этого парни сбежали.

Медикам, которых вызвала жена, лишь оставалось констатировать смерть. Убийство с самого начала насторожило оперативников: 47-летняя вдова и 22-летний сын убитого особо не горевали.

В Челябинск семья перебралась из Казахстана.

— Изначально они пытались обставить все как происки конкурентов. Мужчина хорошо зарабатывал. А кем и где — семье не говорил. При обысках у него нашли десятки тысяч долларов, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск источник в следствии.

Мужчину убили во время прогулки в лесу у Голубого карьера на АМЗ.Фото: Андрей АБРАМОВ

Следствие шло, но никаких недоброжелателей у убитого не вырисовывалось.

— Во время очередного разговора со следователем вдова призналась, что убийство они спланировали с сыном, — говорит собеседник.

По словам женщины, ее муж был домашним тираном. Поколачивал детей — кроме сына, есть дочь-студентка. Деньги давал только на продукты. От такой жизни они с сыном устали и хотели вернуться на родину в Казахстан. Но глава семьи не пускал.

Все это напоминает громкую историю семьи Хачатурян. Напомним, дочери убили отца, который издевался над ними.

— Мать с сыном решились на заказное убийство. Сын подговорил двух своих друзей выступить киллерами. Вместе с матерью они наскребли 100 тысяч руб. и передали парням. Сейчас разбираемся, откуда у исполнителей был пистолет, — закончил источник.

— Подозреваемые в убийстве задержаны. Сына убитого отправили в изолятор, а вдову оставили под домашним арестом. Расследование продолжается, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что за убийство со сговором предусмотрен пожизненный срок.

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