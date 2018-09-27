2018-09-27T08:32:34+03:00
Происшествия

Вслед за сестрами Хачатурян: семья из Челябинска заказала киллерам отца из-за постоянных побоев

Жена смотрела, как убивают ее супруга-тирана, а потом сама вызвала врачей и полицию
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Убийство произошло в начале сентября в Челябинске.Убийство произошло в начале сентября в Челябинске.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Жителя Челябинска расстреляли в упор на глазах у жены. ЧП случилось в начале сентября в выходной день на Голубом карьере. Стояло бабье лето, и семейная пара вышла на прогулку. Навстречу шли двое парней. Один из них выхватил из-за пояса пистолет и несколько раз нажал на спусковой крючок. После этого парни сбежали.

Медикам, которых вызвала жена, лишь оставалось констатировать смерть. Убийство с самого начала насторожило оперативников: 47-летняя вдова и 22-летний сын убитого особо не горевали.

В Челябинск семья перебралась из Казахстана.

— Изначально они пытались обставить все как происки конкурентов. Мужчина хорошо зарабатывал. А кем и где — семье не говорил. При обысках у него нашли десятки тысяч долларов, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск источник в следствии.

Мужчину убили во время прогулки в лесу у Голубого карьера на АМЗ. Фото: Андрей АБРАМОВ

Мужчину убили во время прогулки в лесу у Голубого карьера на АМЗ.Фото: Андрей АБРАМОВ

Следствие шло, но никаких недоброжелателей у убитого не вырисовывалось.

— Во время очередного разговора со следователем вдова призналась, что убийство они спланировали с сыном, — говорит собеседник.

По словам женщины, ее муж был домашним тираном. Поколачивал детей — кроме сына, есть дочь-студентка. Деньги давал только на продукты. От такой жизни они с сыном устали и хотели вернуться на родину в Казахстан. Но глава семьи не пускал.

Все это напоминает громкую историю семьи Хачатурян. Напомним, дочери убили отца, который издевался над ними.

— Мать с сыном решились на заказное убийство. Сын подговорил двух своих друзей выступить киллерами. Вместе с матерью они наскребли 100 тысяч руб. и передали парням. Сейчас разбираемся, откуда у исполнителей был пистолет, — закончил источник.

— Подозреваемые в убийстве задержаны. Сына убитого отправили в изолятор, а вдову оставили под домашним арестом. Расследование продолжается, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что за убийство со сговором предусмотрен пожизненный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вам что-то известно о семье, свяжитесь с редакцией: 8-968-124-92-44, 233-14-29.

Электронная почта: gazeta174@yandex.ru или kp.74@ya.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью
За грязевым вулканом в Катав-Ивановске следят спецслужбы
Землетрясение разбудило грязевой вулкан в лесу под Катав-Ивановском
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
Челябинская епархия отметила вековой юбилей
Челябинцы заявили в полицию на соседа, подстрелившего голубя
На Южном Урале школьники восстановили мемориал героям-фронтовикам
Банк распродает свои офисы в Магнитогорске
В Челябинской области мужчину задавил собственный автомобиль
Копейск меняется к лучшему
Отличный урожай: В Челябинской области собрали зерна больше всех в УрФО
В Челябинской области директор турфирмы пойдет под суд за продажу липовых путевок
Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» попал в больницу с онкологией
Молодые профессионалы Челябинской области штурмуют Чемпионат Европы
Промышленный кластер Челябинской области стал членом Российской Ассоциации кластеров и технопарков
В Челябинске жители жалуются на самочувствие после утечки соляной кислоты на ж/д вокзале
Активисты Челябинска просят Кремль спасти Тургояк
Коллекторов оштрафовали за психологическое давление на должницу из Челябинска
Мусор из Челябинска увезли, а крыс забыли
В Челябинске водитель иномарки сбил двух детей на «зебре»
Эдгар Запашный поругался с зоозащитниками из-за ЧП в магнитогорском цирке