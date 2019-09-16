Житель Челябинска построил на своем подворье гигантского дракона из «Хоббита»

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-16T15:19:05+03:00

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Необычная скульптура появилась в челябинском тематическом кафе и одновременно семейном подворье местного ресторатора Владимира Бекишева. Огромного дракона Смауг из сказки «Хоббит» установили сами владельцы. Задумку хозяина кафе помог осуществить скульптор из Магнитогорска.

О новой сказочном объекте Владимир Бекишев рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

— Строили мы строили и наконец построили. Заняла работа 16 дней и вечеров, — пишет хозяин кафе .

По его словам Смауг создан из бетона и металла. Его высота достигает 3,5 метров, а ширина 5 метров. Причем это не просто фигура мистического персонажа, а еще и горка для детей.

Как реагируют на такой «огнедышащий» аттракцион дети, пока неизвестно. А вот поклонники повести Толкина, судя по комментариям в соцсетях, от такого творения остались в восторге.

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ИСТОЧНИК KP.RU