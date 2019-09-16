В Челябинской области за неделю зарегистрировано три случая бешенства

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-16T16:37:14+03:00

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За прошедшую неделю, с 9 по 12 сентября, на Южном Урале выявили три случая бешенства животных. В Красноармейском районе, в охотхозяйстве Таукаевское, погибла лиса, в поселке Солнечный Сосновского района — енот. В поселке Бреды от бешенства умерла собака. Теперь во всех этих населенных пунктах введут карантин.

— С начала года на территории Челябинской области выявлены 39 случаев бешенства животных в 32 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрированы 29 случаев, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

По распоряжению областного правительства карантин установлен в поселке Озерный, что в Карталинском районе, в Алексеевском охотничьем угодье Варненского района, в поселке Подольский, что в Верхнеуральском районе. Здесь были зафиксированы смерти животных от бешенства.

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ИСТОЧНИК KP.RU