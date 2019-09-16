В Челябинске будут судить мать и сына, заказавших убийство отца
Прокуратура передала в суд дело об убийстве бизнесмена на Голубом карьере. Предпринимателя застрелили год назад, на глазах у супруги, когда пара прогуливалась по лесу. Двое парней, идущих навстречу, внезапно остановились, один достал пистолет из-за пояса и несколько раз нажал на спусковой крючок.
Как позже выясняли следователи, убийство заказала сама жена вместе с сыном. По словам женщины, муж был домашним тираном. Бил ее и детей. Однако им вменяют убийство из корыстных побуждений.
— Матери с сыном, а также его приятелям, грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Киллеров также будут судить за нелегальное оружие, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU