В Челябинске будут судить мать и сына, заказавших убийство отца

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-16T17:34:54+03:00

Дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они пошли на это, потому что глава семейства был домашним тираном

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Прокуратура передала в суд дело об убийстве бизнесмена на Голубом карьере. Предпринимателя застрелили год назад, на глазах у супруги, когда пара прогуливалась по лесу. Двое парней, идущих навстречу, внезапно остановились, один достал пистолет из-за пояса и несколько раз нажал на спусковой крючок.

Как позже выясняли следователи, убийство заказала сама жена вместе с сыном. По словам женщины, муж был домашним тираном. Бил ее и детей. Однако им вменяют убийство из корыстных побуждений.

— Матери с сыном, а также его приятелям, грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Киллеров также будут судить за нелегальное оружие, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU