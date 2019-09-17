В Челябинской области школьный программист похитил у учеников ноутбуки

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-17T09:09:26+03:00

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В Челябинске осудили бывшего сотрудника школы №140. Его признали виновным в мошенничестве.

Суд установил, что два года назад, работая в должности школьного программиста, челябинец взял из учебного учреждения шесть ноутбуков. Переносные компьютеры предназначались для уроков информатики. Обвиняемый заявил, что все они, якобы, сломаны, забрал их на ремонт, а обратно не вернул.

— Похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив школе ущерб в 84 тысячи рублей. Свою вину подсудимый не признал. При этом объяснить, где сейчас находятся ноутбуки, не смог, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд приговорил бывшего программиста к 200 часам исправительных работ. Кроме этого в пользу школы с него взыскали 64 тысячи рублей. Часть нанесенного ущерба — 20 тысяч рублей он вернул ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU