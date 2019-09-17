2019-09-17T09:40:28+03:00
Общество

В Челябинске из-за обрыва проводов изменены маршруты троллейбусов

Накануне контактную сеть на Северо-Западе повредил водитель грузовика
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Оборванную контактную семь троллейбусов восстанавливают до сих пор. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.comОборванную контактную семь троллейбусов восстанавливают до сих пор. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com
Изменить размер текста:

На оживленном перекрестке пр. Победы и ул. Молодогвардейцев накануне случилось происшествие, парализовавшее движение троллейбусов. Водитель автомобиля МАЗ с прицепом вырвал с корнем контактную сеть электротранспорта в направлении к Автоцентру. Провода упали на стоящие рядом автомобили. Водитель грузовика сбежал с места ДТП, но был задержан в тот же день.

Последствия аварии устраняют до сих пор. Потому во вторник, 17 сентября, изменено движение троллейбусов. Временную схему корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе администрации города:

Маршрут № 10 ул. Молдавская — ул. Чичерина — Солнечный берег

Маршрут № 17 ул. Молдавская — ул. Чичерина — Железнодорожный вокзал

Маршрут № 14 ЧМК — Свердловский пр. — ПКиО им. Гагарина

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске строят еще один крематорий в элитном месте
В Челябинске готы устроили пикник в парке Гагарина
В Челябинске выбрали королев красоты на инвалидных колясках
В Челябинске в зоопарке появился рысенок
Два челябинских села претендуют на победу в конкурсе «Самое веселое название в России»
В Челябинске иномарка сбила подростка-велосипедиста
В Челябинске появился скейт-парк в парке Гагарина
Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке
Челябинские фермеры повезли дары урожая в Екатеринбург
В Челябинской области неизвестные «замуровали» чужую иномарку монтажной пеной и клеем
В Челябинске проголосовали за многолетние растения на клумбах
Коммунальщиков из Челябинска обвиняют в жестоких убийствах животных
ПАО «ФСК ЕЭС» модернизирует один из крупнейших энергоцентров Челябинской области
В пожаре на нефтебазе в Челябинске есть пострадавшие
Челябинская область представляет свою продукцию на окружной агровыставке в Екатеринбурге
В Челябинской области школьный программист похитил у учеников ноутбуки
В Челябинской области в авариях за сутки пострадали 16 человек
В Челябинске водители игнорируют выделенные полосы для общественного транспорта
Подростки устроили серию налетов на супермаркеты в Челябинске
В пригороде Челябинска горят два бензовоза
Ученые из ЧелГУ объяснили, как картофель мог стать причиной гибели целой семьи в поселке Магнитка
Пассажиры оказались заблокированы в маршрутке после ДТП в Челябинской области
Акция «Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»
В Магнитогорске дети выгнали на улицу мать-инвалида