В Челябинске из-за обрыва проводов изменены маршруты троллейбусов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-17T09:40:28+03:00

Оборванную контактную семь троллейбусов восстанавливают до сих пор. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com

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На оживленном перекрестке пр. Победы и ул. Молодогвардейцев накануне случилось происшествие, парализовавшее движение троллейбусов. Водитель автомобиля МАЗ с прицепом вырвал с корнем контактную сеть электротранспорта в направлении к Автоцентру. Провода упали на стоящие рядом автомобили. Водитель грузовика сбежал с места ДТП, но был задержан в тот же день.

Последствия аварии устраняют до сих пор. Потому во вторник, 17 сентября, изменено движение троллейбусов. Временную схему корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе администрации города:

Маршрут № 10 ул. Молдавская — ул. Чичерина — Солнечный берег

Маршрут № 17 ул. Молдавская — ул. Чичерина — Железнодорожный вокзал

Маршрут № 14 ЧМК — Свердловский пр. — ПКиО им. Гагарина

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