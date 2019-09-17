В Челябинске из-за обрыва проводов изменены маршруты троллейбусов
На оживленном перекрестке пр. Победы и ул. Молодогвардейцев накануне случилось происшествие, парализовавшее движение троллейбусов. Водитель автомобиля МАЗ с прицепом вырвал с корнем контактную сеть электротранспорта в направлении к Автоцентру. Провода упали на стоящие рядом автомобили. Водитель грузовика сбежал с места ДТП, но был задержан в тот же день.
Последствия аварии устраняют до сих пор. Потому во вторник, 17 сентября, изменено движение троллейбусов. Временную схему корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе администрации города:
Маршрут № 10 ул. Молдавская — ул. Чичерина — Солнечный берег
Маршрут № 17 ул. Молдавская — ул. Чичерина — Железнодорожный вокзал
Маршрут № 14 ЧМК — Свердловский пр. — ПКиО им. Гагарина
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