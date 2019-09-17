2019-09-17T12:28:05+03:00
Общество

В Челябинске выбрали королев красоты на инвалидных колясках

В финале международного конкурса «Рожденная побеждать!» блистали 12 участниц
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12 королев: в Челябинске прошел конкурс красоты для девушек в инвалидных колясках. Фото: pravmin74.ru12 королев: в Челябинске прошел конкурс красоты для девушек в инвалидных колясках. Фото: pravmin74.ru
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Ежегодный конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках «Рожденная побеждать!» в этом году приобрел статус международного. В Челябинск прибыли участницы из Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении. Россия была представлена конкурсантками из Перми, Калининграда, Читы, Ханты-Мансийска, Челябинска и Миасса.

Почетным гостем финала стала супруга главы Челябинской области Ирина Текслер. Она вошла в состав жюри конкурса.

— Уникальный проект «Рожденная побеждать!», который создали в Челябинске, уже давно шагнул за границы и стал международным. Я с удовольствием вижу участниц из Таджикистана, Киргизии, Украины. Спасибо вам, девушки, за участие. Я надеюсь, конкурс будет самым позитивным, узнаваемым проектом нашей области, его будут поддерживать благотворители, журналисты и, конечно же, мы, — сказала Ирина Текслер.

К финальным выступлениям красавицы готовились несколько дней. С ними работали стилисты, визажисты, режиссеры и хореографы, фотографы

Праздник длился почти пять часов. Участницы выступили с фееричными творческими номерами, показали заранее подготовленные «визитки». Номера были настолько проникновенными, что гости плакали и восторгались безграничными возможностями талантливых участниц. Каждая из них уже победила: преодолела тяжелые жизненные обстоятельства, не утратила оптимизма, заразила примером победы других.

Супруга главы Челябинской области Ирина Текслер вошла в состав жюри конкурса. Фото: pravmin74.ru

Супруга главы Челябинской области Ирина Текслер вошла в состав жюри конкурса. Фото: pravmin74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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