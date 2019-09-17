В Челябинске строят еще один крематорий в элитном месте

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-17T13:17:38+03:00

В Челябинске строят еще один крематорий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Челябинске рядом с элитным поселком Западный-2 строят крематорий, в 700 метрах от берега Шершневского водохранилища. Граничит будущий крематорий с оградой Шершневского кладбища. Как гласит вывеска, это «объект торгово-бытового здания с административными помещениями (ритуальные услуги)».

— Я в шоке! Неужели это правда, что за шершневским постом ГАИ, напротив поселка «Западные луга», строят крематорий? Кто-то что-то знает? — написала челябинка Ольга в соцсетях.

На этом участке земли сейчас строится крематорий. Забор — ограда Шершневского кладбища.Фото: Google Карты

Озадаченные челябинцы переполошились из-за неожиданной новости. Больше всего людей волновало, как это скажется на их здоровье:

— Это гораздо лучше кладбищ с могилками. А вот насчет запахов... Думаю, там все отфильтруется, иначе не дадут работать. Это же не какой-нибудь завод, — ответил один из пользователей.

— А вас не шокирует то, что Челябинск уже находится почти в кольце множества старых и новых разрастающихся кладбищ? — пишут другие.

— Мне кажется, с нашими запахами от выбросов, «аромат» от крематория просто потеряется.

На заборе стройплощадки висит баннер, на котором указано, что строительство крематория должно быть закончено весной следующего года.

Корреспондент КП-Челябинск дозвонился в приемную ООО «ТДЭ». Это компания подрядчик, которая ведет стройку. Секретарь ответила, что не знает, какой именно объект возводят и когда сдача. Попросила еще раз внимательно изучить плакат с информацией на заборе и перенаправила в главному инженеру, которого не оказалось на месте.

Пресс-секретарь администрации Сосновского района подтвердила:

— Участок под строительство проходит прямо по границе с нашими землями. Но формально он на территории Центральный район. Так что за стройку отвечают они.

Вот где в Челябинске появится еще один крематорий.Фото: Андрей АБРАМОВ

Судя по информации из открытых источников, строительство ведет Тамари Гелашвили. Челябинка год назад зарегистрировалась в налоговой службе как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности указано строительство.

Один крематорий уже в Челябинске есть . Находится на улице Радонежская. Стоит кремация от 16 тысяч рублей. Услуга пользуется популярностью у горожан. Кстати, дым из крематория не имеет специфического запаха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU