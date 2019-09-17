2019-09-17T16:12:17+03:00
Общество

Свадебный троллейбус проехал по Челябинску

Он привез молодых в ЗАГС
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске свадьба приехала в ЗАГС на троллейбусе. Фото: Мария АлександроваВ Челябинске свадьба приехала в ЗАГС на троллейбусе. Фото: Мария Александрова
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Необычную свадьбу сыграли молодожены из Челябинска 17 сентября. Утром по Металлургическому району курсировал троллейбус без номера. Зато к лобовому стеклу был прилеплен плюшевый мишка, а венчали кабину два обручальных кольца.

Общественный транспорт привез молодых и гостей к ЗАГСу и далее катал по городу.

— Праздновали свадьбу сотрудники депо. Самое интересное — это реакция автомобилистов и пешеходов! Мне довелось проехаться от депо, до ЗАГСа. В нашем городе очень позитивные, и отзывчивые люди! — рассказала КП-Челябинск фотограф Мария Александрова.

Троллейбус ехал из депо на Свердловском тракте до ЗАГСа Металлургического района.

Свадебный троллейбус.Видео: Мария Александрова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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