Свадебный троллейбус проехал по Челябинску
Необычную свадьбу сыграли молодожены из Челябинска 17 сентября. Утром по Металлургическому району курсировал троллейбус без номера. Зато к лобовому стеклу был прилеплен плюшевый мишка, а венчали кабину два обручальных кольца.
Общественный транспорт привез молодых и гостей к ЗАГСу и далее катал по городу.
— Праздновали свадьбу сотрудники депо. Самое интересное — это реакция автомобилистов и пешеходов! Мне довелось проехаться от депо, до ЗАГСа. В нашем городе очень позитивные, и отзывчивые люди! — рассказала КП-Челябинск фотограф Мария Александрова.
Троллейбус ехал из депо на Свердловском тракте до ЗАГСа Металлургического района.
Свадебный троллейбус.Видео: Мария Александрова
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ИСТОЧНИК KP.RU