Жители Челябинской области подсели на фантастику

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-18T09:01:11+03:00

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Жители Челябинской области любят читать фэнтези, в особенности — попаданчество — направление литературы, где главный герой попадает в параллельные миры. Причем, южноуральцы с удовольствием читают современных русских авторов. К таким выводам пришли в компании МТС, проанализировав данные своего сервиса «Библиотека».

По сравнению с первым полугодием 2018 года, количество скачанных книг в этом году возросло на 60%. В коллекции самого активного пользователя электронной библиотеки из Челябинска — 194 электронных книги. В 15 раз больше книг у читателя Москвы.

— В среднем челябинцы успевают прочитать четыре книги в месяц. С той же скоростью читают жители Салехарда, Белгорода, Иванова и Горно-Алтайска, — отмечают исследователи. — Больше всего читают в Норильске, меньше всего — в Карачаево-Черкеске.

Кстати, зимой книги читают чаще, а вот в период летних отпусков, вопреки расхожему мнению, наблюдается спад читательской активности. Вместо романов люди читают посты в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU