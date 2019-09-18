Бывшего гендиректора «Южуралавтобана» отдали под суд в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-18T10:56:48+03:00

Компания отвечала за содержание дороги в Челябинской области

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В Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска передали уголовное дело бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан» Ивана Святелика. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Компания занимается ремонтом и укладкой асфальта.

Четыре года назад, будучи гендиректором крупного дорожного подрядчика ЗАО «Южуралавтобан», Иван Святелик вписал в налоговую декларацию вычеты по фиктивным сделкам. Так компании удалось уйти от уплаты крупной суммы пошлины.

— Общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила свыше 803 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По статье грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU