Бывшего гендиректора «Южуралавтобана» отдали под суд в Челябинской области
В Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска передали уголовное дело бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан» Ивана Святелика. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Компания занимается ремонтом и укладкой асфальта.
Четыре года назад, будучи гендиректором крупного дорожного подрядчика ЗАО «Южуралавтобан», Иван Святелик вписал в налоговую декларацию вычеты по фиктивным сделкам. Так компании удалось уйти от уплаты крупной суммы пошлины.
— Общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила свыше 803 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
По статье грозит до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU