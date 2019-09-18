2019-09-18T12:54:16+03:00
Общество

В Челябинске школьников познакомят с робототехникой и научат создавать «умные» устройства

В городе стартует образовательный технический проект Kaizen
Валентина ВАГАНОВА
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Одна из задач проекта — профориентировать школьников на IT-специальности.Одна из задач проекта — профориентировать школьников на IT-специальности.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В это воскресенье, 22 сентября, в Челябинске запустят образовательный проект для школьников Kaizen. В нем поучаствуют полсотни ребят в возрасте от 9 до 16 лет. Их познакомят с микроэлектроникой, робототехникой, законом Ома, объяснят основы программирования. А после школьники создадут собственное изобретение. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама».

— По окончании курса молодые люди изобретут собственные электрические устройства в сфере «Интернета вещей». Этот термин обозначает сеть предметов, подключенных к интернету, которые без вмешательства человека «общаются» между собой, — рассказал директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Одна из задач проекта — профориентировать школьников на IT-специальности. Они сейчас одни из самых востребованных на рынке.

Проект Kaizen реализуется на средства гранта, полученного на Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физлиц в 2019 году. Обучать ребят будут в рамках кружка «Школа цифровых технологий» в областном Доме юношеского технического творчества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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