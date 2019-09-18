В Челябинске готовы включить отопление, но пока не будут этого делать
Крупнейшая теплоснабжающая организация, «УСТЭК-Челябинск», получил паспорт готовности к новому отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба, документ подтверждает выполнение всех условий для надежной работы грядущей зимой.
В ремонт сетей и котельных в Челябинске организация вложила более миллиарда рублей. На эти деньги коммунальщики заменили девять км труб, отремонтировали насосные, паровые котлы, электрооборудование.
Уже подключены к теплу детсады, школы, поликлиники и больницы по заявкам руководителей, если есть акт готовности. Батареи в квартирах челябинцев станут горячими, когда временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова подпишет распоряжение о начале отопительного сезона.
Но есть условие: в течение пяти дней среднесуточные температуры не должны подниматься выше плюс восьми градусов.
По данным Челябинского Гидрометцентра, ближайшие три дня в Челябинске продержится теплая погода. Днем воздух прогреется до +12+15 градусов. Ветер переменных направлений, с порывами до 23 м/с. Ожидаются небольшие дожди.
Выходит, пока отопительный сезон не начнется.
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ИСТОЧНИК KP.RU