2019-09-18T13:58:46+03:00
Общество

В Челябинске готовы включить отопление, но пока не будут этого делать

«Комсомолка» узнала, когда батареи в наших квартирах станут горячими
Ольга АНТОНОВА
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Челябинск готов к сезону горячих батарей.Челябинск готов к сезону горячих батарей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Крупнейшая теплоснабжающая организация, «УСТЭК-Челябинск», получил паспорт готовности к новому отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба, документ подтверждает выполнение всех условий для надежной работы грядущей зимой.

В ремонт сетей и котельных в Челябинске организация вложила более миллиарда рублей. На эти деньги коммунальщики заменили девять км труб, отремонтировали насосные, паровые котлы, электрооборудование.

Уже подключены к теплу детсады, школы, поликлиники и больницы по заявкам руководителей, если есть акт готовности. Батареи в квартирах челябинцев станут горячими, когда временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова подпишет распоряжение о начале отопительного сезона.

Но есть условие: в течение пяти дней среднесуточные температуры не должны подниматься выше плюс восьми градусов.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ближайшие три дня в Челябинске продержится теплая погода. Днем воздух прогреется до +12+15 градусов. Ветер переменных направлений, с порывами до 23 м/с. Ожидаются небольшие дожди.

Выходит, пока отопительный сезон не начнется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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