Взрыв на нефтебазе в Челябинске попал на видео

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-18T16:58:47+03:00

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Пламя вырывалось из бака бензовоза и буквально за секунду охватило площадку, где стояла еще одна такая же машина. Двум сотрудникам удается убежать. Момент взрыва с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал «Пресс-хата».

Напомним, крупный пожар произошел утром 17 сентября на нефтебазе, расположенной по улице Асфальтная в посёлке Федоровка. Дым был виден даже в центре Челябинска.

Коротко о ЧП

Почему взорвался бензовоз?

Предположительно пожар произошел из-за нарушения технического процесса наполнения нефтепродуктов. Со слов очевидцев, во время наполнения одного из бензовозов топливом произошел хлопок с последующим воспламенением сначала одного, а затем и второго бензовоза. Работники комплекса и очевидцы пытались потушить огонь самостоятельно. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба и МЧС.

Сколько человек пострадали?

Один из водителей — 29-летний стажер был доставлен в больницу №3. Его осмотрели врачи, после чего отпустили домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732789" frameborder="0"></iframe> Взрыв на нефтебазе.

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ИСТОЧНИК KP.RU