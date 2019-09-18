Взрыв на нефтебазе в Челябинске попал на видео
Пламя вырывалось из бака бензовоза и буквально за секунду охватило площадку, где стояла еще одна такая же машина. Двум сотрудникам удается убежать. Момент взрыва с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал «Пресс-хата».
Напомним, крупный пожар произошел утром 17 сентября на нефтебазе, расположенной по улице Асфальтная в посёлке Федоровка. Дым был виден даже в центре Челябинска.
Коротко о ЧП
Почему взорвался бензовоз?
Предположительно пожар произошел из-за нарушения технического процесса наполнения нефтепродуктов. Со слов очевидцев, во время наполнения одного из бензовозов топливом произошел хлопок с последующим воспламенением сначала одного, а затем и второго бензовоза. Работники комплекса и очевидцы пытались потушить огонь самостоятельно. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба и МЧС.
Сколько человек пострадали?
Один из водителей — 29-летний стажер был доставлен в больницу №3. Его осмотрели врачи, после чего отпустили домой.
Взрыв на нефтебазе.
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ИСТОЧНИК KP.RU