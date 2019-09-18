СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-18T16:39:55+03:00

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В Миассе Челябинской области в районе Комарово появился новый арт-объект. Это своеобразное панно из пластиковых стаканчиков, выкрашенных изнутри во все цвета радуги. Лучи солнца проникают в посуду, и она отражает свет изнутри. Стаканчики закреплены проволокой на прямоугольной раме газового забора. Трубы рамы покрашены в оранжевый цвет.

Вся эта конструкция напомнила горожанам «веселый глазик». Жители Миасса оценили идею автора, сфотографировали и разместили в социальной сети.

— Клевый арт-объект. Автор красавчик. Казалось бы такие простые вещи, как стаканчики и краска, а так красиво, — прокомментировал автор поста.

Правда, горожане по-разному отнеслись к этой идее:

— А потом эти самые стаканчики позитивно будут по району летать. Прикольно, но так как они не закреплены, то разлетится все от порыва ветра, — написали одни.

— Подальше бы от дороги, грязью забрызгают, — забеспокоились сохранностью арт-объекта другие.

— Ненадолго такой красивый, — сетуют третьи.

— Класс! Такой пешеходный переход депрессивный был с этим газовым забором.

— И правда красиво, но до первого сильного дождя эта красота, а потом просто серые стаканчики будут.

Сколько простоит арт-объект, жители Миасса тоже расскажут в соцсетях.

Стаканчики вместо бетона: в Миассе появился новый арт-объект. Фото: freemiass

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ИСТОЧНИК KP.RU