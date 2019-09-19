Четверо пострадавших при взрыве гранаты в Златоусте остаются в больнице

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-19T06:35:37+03:00

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Все случилось вечером в среду, 18 сентября. Отелло из Златоуста пришел на разборки к сопернику в общежитие на улице 40 лет Победы и во время ссоры подорвал себя.

Помимо виновника чрезвычайного происшествия пострадали еще четыре человека. Один из них, случайный свидетель разборок, просто курил на балконе. Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, все четверо доставлены в больницу и получают лечение.

По словам соседей, ссора между хозяином комнаты и его гостем произошла из-за женщины. Агрессивный мужчина приходил в общежитие выяснять отношения и раньше. Однако на этот раз он, видимо, подготовился к серьезному разговору более основательно. Мужчина подозревал, что его супруга бегает в общежитие на свидания, и решил решить вопрос раз и навсегда.

Не исключено, что ревнивец всего лишь хотел попугать соперника, но ситуация вышла из под контроля. В этом должна разобраться полиция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732866" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб от взрыва гранаты в Златоусте.

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ИСТОЧНИК KP.RU