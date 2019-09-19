2019-09-19T07:01:54+03:00
Общество

В детском саду Челябинска детей накормили загадочной питательной солью

Родители выложили в соцсети фотографию смешного меню
Лидия ПЕСКОВА
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Горько? Зато смешно!Горько? Зато смешно!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Родителей детсадовцев часто волнует такой вопрос: насколько плотно кормить ребенка после ужина в садике? И только в челябинском детском саду № 293 взрослые совершенно спокойны: голодным чадо в дошкольном образовательном учреждении не останется. Ведь на ужин ребятам дают загадочную, особо питательную соль.

По крайней мере, в меню за 18 сентября, которое было вывешено для родителей, под пунктом «Ужин» присутствует одно единственное блюдо — соль. Это и стало причиной для массового веселья народа.

Меню, взорвавшее сеть. Фото: соцсети.

Меню, взорвавшее сеть. Фото: соцсети.

— Еще текилу дописать забыли! — комментируют фотографию горожане.

— А в ясельной группе к ним нужен лимон, — фантазируют люди.

— А, может быть, это соль, которую продают на заборах? — веселятся челябинцы.

Одни не верят, что такое меню появилось на самом деле, и называют снимок фотомонтажем.

Но, скорее всего, это банальная канцелярская ошибка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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