В детском саду Челябинска детей накормили загадочной питательной солью
Родителей детсадовцев часто волнует такой вопрос: насколько плотно кормить ребенка после ужина в садике? И только в челябинском детском саду № 293 взрослые совершенно спокойны: голодным чадо в дошкольном образовательном учреждении не останется. Ведь на ужин ребятам дают загадочную, особо питательную соль.
По крайней мере, в меню за 18 сентября, которое было вывешено для родителей, под пунктом «Ужин» присутствует одно единственное блюдо — соль. Это и стало причиной для массового веселья народа.
Меню, взорвавшее сеть. Фото: соцсети.
— Еще текилу дописать забыли! — комментируют фотографию горожане.
— А в ясельной группе к ним нужен лимон, — фантазируют люди.
— А, может быть, это соль, которую продают на заборах? — веселятся челябинцы.
Одни не верят, что такое меню появилось на самом деле, и называют снимок фотомонтажем.
Но, скорее всего, это банальная канцелярская ошибка.
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ИСТОЧНИК KP.RU