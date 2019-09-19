2019-09-19T07:39:53+03:00
Общество

Менеджер «Гранд-Турс», кинувшая десятки туристов в Челябинске, вышла на связь с пострадавшими

Люди купили путевки на отдых в Турцию и в Сочи, но никуда не улетели
Ирина ГОЛЛАЙ
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До Турции клиенты "Гранд-Турс" так и не долетели.До Турции клиенты "Гранд-Турс" так и не долетели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Центрального района Челябинска уже несколько дней принимает заявления от горожан, которые пострадали от компании «Гранд-Турс». Люди выкупили путевки в Турцию и в Сочи, но никуда не улетели. Менеджер фирмы Ирина Чернова, а по факту она же хозяйка компании, пропала с деньгами, обманув горожан, как минимум на один миллион с лишним рублей.

— Все пострадавшие разного возраста. Многие собирались лететь на отдых семьями, парами. Но уже в августе пошли отказы. Ирина просто не выходила на связь. Люди не могли узнать дату вылета, забронирован ли их тур. Причем, последние жертвы заплатили Ирине буквально в минувшие выходные, — рассказала КП-Челябинск одна из пострадавших Сайера Сафарова.

Десятки пострадавших объединились в социальных сетях и готовятся дать показания против мошенницы.

— Заявления принимаются, идет их регистрация. После этого начнется доследственная проверка. Если она покажет, что есть состав состав преступления, будет заведено уголовное дело, — рассказали КП-Челябинск в полиции.

В среду, 18 сентября, Чернова все-таки вышла на связь со своими клиентами и предложила написать им расписки,что вернет деньги. Однако люди настроены решительно и хотят наказать мошенницу.

Подробности этой истории, а также советы эксперта, как не купить кота в мешке, читайте в нашем большом материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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