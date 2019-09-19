Нейросеть проанализировала образ известных политиков Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-19T10:16:14+03:00

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Михаил Юревич — еврей-реформатор, а Борис Дубровский — олигарх. Так нейросеть ImageNet Roulette определила известных политиков из Челябинской области. Фотографии персон КП-Челябинск проанализировала с помощью искусственного интеллекта. Подробную статью с иллюстрациями можно посмотреть на нашем сайте.

Нейросеть специальной сделали наглой и слегка хамоватой. Ее задача — повесить на человека ярлык. Так ее создатели пытаются показать миру возможную угрозу, которую могут нести подобные программы. Уже сегодня по всему миру силовые структуры внедряют машинное распознавание лиц. Камеры сканируют людей в общественных местах.

Результаты анализа челябинских политиков заставляют задуматься. Кого-то искусственный интеллект обозвал «богом красоты», другого «бароном», а третьего и вовсе «подстрекателем толпы».

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ИСТОЧНИК KP.RU