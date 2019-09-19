2019-09-19T10:16:14+03:00
Общество

Нейросеть проанализировала образ известных политиков Челябинской области

Некоторые результаты просто забавные, иные же заставляют задуматься
Андрей АБРАМОВ
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Нейросеть изучила фото челябинских политиков.Нейросеть изучила фото челябинских политиков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Михаил Юревич — еврей-реформатор, а Борис Дубровский — олигарх. Так нейросеть ImageNet Roulette определила известных политиков из Челябинской области. Фотографии персон КП-Челябинск проанализировала с помощью искусственного интеллекта. Подробную статью с иллюстрациями можно посмотреть на нашем сайте.

Нейросеть специальной сделали наглой и слегка хамоватой. Ее задача — повесить на человека ярлык. Так ее создатели пытаются показать миру возможную угрозу, которую могут нести подобные программы. Уже сегодня по всему миру силовые структуры внедряют машинное распознавание лиц. Камеры сканируют людей в общественных местах.

Результаты анализа челябинских политиков заставляют задуматься. Кого-то искусственный интеллект обозвал «богом красоты», другого «бароном», а третьего и вовсе «подстрекателем толпы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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