В Челябинске подросток перед смертью отправил другу видео с попыткой суицида
Челябинские следователи выясняют обстоятельства гибели воспитанника школы-интерната для спортсменов. Тело девятиклассника обнаружили родственники 18 сентября.
Подросток находился дома. Перед смертью он снял видео, о том как пытался покончить с собой, и отправил его однокласснику. Однако ролик не открылся.
— По предварительным данным школьник совершил суицид. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Компьютер и телефон погибшего сейчас изучают специалисты. Следователи пытаются понять, что подтолкнуло мальчик на столь отчаянный поступок.
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ИСТОЧНИК KP.RU