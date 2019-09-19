В Челябинске подросток перед смертью отправил другу видео с попыткой суицида

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-19T10:03:13+03:00

Компьютер и телефон погибшего сейчас изучают следователи Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Но файл не открылся

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Челябинские следователи выясняют обстоятельства гибели воспитанника школы-интерната для спортсменов. Тело девятиклассника обнаружили родственники 18 сентября.

Подросток находился дома. Перед смертью он снял видео, о том как пытался покончить с собой, и отправил его однокласснику. Однако ролик не открылся.

— По предварительным данным школьник совершил суицид. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Компьютер и телефон погибшего сейчас изучают специалисты. Следователи пытаются понять, что подтолкнуло мальчик на столь отчаянный поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU