Паре из Челябинска приписали лишних 60 тысяч при оформлении кредита на машину

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-19T10:17:12+03:00

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Челябинцы Евгений и Елена задумали поменять машину. Обратились в банк за кредитом. Хотели взять 530 тысяч рублей на три года. Но в финансовой организации изменили все планы. Вместо трех лет кредит дали только на два года — обещали потом переиграть, а в довесок повесили крупную сумму.

— Кредитор навязала нам страховку. Сказала, отказаться от нее нельзя, сразу изменится процентная ставка. Хотя, как мы позже выяснили, в договоре об этом нет ни слова. Затем она предложила взять кредит сразу наличными, чтобы потом не снимать. Мы согласились. И только дома прочитали в договоре, что с дебетовой картой процентная ставка 20%, а если берешь наличку — 30%! — вспоминает Елена.

В итоге к желаемым 530 тысячам добавилась еще 61 — две страховки и сертификат на юруслуги. Один договор супругам удалось аннулировать. Сейчас пытаются расторгнуть второй.

По словам юристов, практика навязывания допуслуг банками часто и успешно применяется. Но ей можно противостоять.

— Обязательным к исполнению указанием Центрального Банка РФ от 21.08.2017 г. для страхователей был установлен специальный срок — период охлаждения, составляющий 14 дней. За это время страхователь может передумать и отказаться от заключения договора со страховой компанией, — говорит адвокат, кандидат юридических наук Юлия Вербицкая.

По словам Юлии, если договор страхования не вступил в действие и страховой случай не произошел, страхователю вернут деньги. Если же договор в силу вступил, вернут только часть средств. А навязывать сертификат на юруслуги вообще не имели права.

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ИСТОЧНИК KP.RU