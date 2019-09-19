Жителей Челябинска приглашают на большой косплей-фестиваль

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-19T13:06:50+03:00

Он пройдет в эту субботу, 21 сентября

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Челябинск снова собирает любителей перевоплощений. 21 сентября во Дворце культуры железнодорожников состоится косплей-фестиваль M.O.con 2019. Об этом сообщает издание Hornews.com.

На фестиваль съедутся косплееры со всего Урала, чтобы удивить зрителей и жюри своими костюмами. Школьники, студенты, люди разных профессий на один день станут персонажами из известных кинофильмов, мультиков или компьютерных игр. Лучших наградят призами.

— Не забывайте про гран-при. Призовой фонд в этом году 15 000 рублей. Вся эта куча денег достанется лучшему из лучших участников нашего скромного мероприятия. Поэтому готовьтесь, возможно именно вы станете этим счастливчиком и покроете себя бесконечной славой! — сообщают организаторы.

В отдельной номинации за приз поборются «антикосплееры». Эти ребята высмеивают само явление косплея, делая костюмы из картона или мусора, и изображая все что угодно — хоть табурет, хоть шарму.

Фестиваль M.O.con 2019 пройдет 21 сентября с 12:00 до 21:00 в ДК ЖД по адресу ул. Цвиллинга, 54. Цена билета — от 350 до 550 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU