СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-20T08:15:01+03:00

Изменить размер текста: A A

— У челябинского коллектива был трудный календарь на старте чемпионата, но команда с честью вышла из этой ситуации. Да, было поражение от «Ижстали», но «Челмет» обыграл такие крепкие команды, как «Нефтяник» и «Торос», а против «Молот-Прикамья» был и вовсе невероятный матч, в котором челябинцам удался удивительный камбэк со счета 0:3, — отметили в ВХЛ. — Это показывает, что, помимо структуры игры, у команды есть еще и характер — важное качество в хоккее.

Кроме того, у игры дополнительная интрига — в этом матче бывшие игроки «Трактора» Артем Пеньковский и Семен Афонасьевский впервые выйдут на челябинский лед в форме команды-соперника против друзей хоккейного детства.

— Ребята в «Звезде» обученные, технически оснащенные, по-спортивному наглые, — комментирует игру московской команды тренер «Челмета» Сергей Тертышный. — Это присуще ЦСКА. Знаете, берут пацана из другой команды, надевают красную майку и у него появляется совершенно другая философия. Но и мы ничем не хуже, из такого же мяса и костей, у нас уральский характер!

Соперник у челябинцев очень серьезный — из восьми матчей со «Звездой» в ВХЛ «Челмет» выиграл лишь один по буллитам. Пора переломить эту тенденцию и начать побеждать самим, желательно в основное время. «Челмет» и «Звезда» встретятся в воскресенье, 22 сентября, в 13:00 Дворец спорта «Юность».

Материалы предоставлены пресс-службой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733132" frameborder="0"></iframe> В ВХЛ сыграют фарм-клубы «Трактора» и ЦСКА – «Челмет» и «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU