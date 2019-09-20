В Челябинске научились лечить тяжелую форму астмы

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-20T08:33:18+03:00

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В ГКБ № 1 начали применять таргетную терапию для лечения тяжелой формы бронхиальной астмы и крапивницы.

С начала 90-х годов астму лечили гормональными препаратами, которые пациент вдыхал во время ингаляции. Метод достаточно эффективный: за последние 20 лет в городе не было случаев гибели пациентов от астмы. Однако такие препараты часто вели к развитию гипертонии, остеопороза и других побочных эффектов.

У большинства пациентов бронхиальная астма развивается на фоне аллергии. Поэтому ученые придумали лекарство, которое бьет не по всему организму, а точно в цель — не дает созревать клеткам эозинофилам, которые и вызывают аллергическое воспаление в легких.

Таргетные препараты — удовольствие дорогое. Один укол стоит более 40 тысяч рублей. Но пациенты с тяжелой формой астмы и крапивницы получают лечение в ГКБ № 1 по полису ОМС, то есть бесплатно.

— Сейчас лечение на базе нашего пульмонологического отделения проходят шесть человек. Эффект от одного укола сохраняется в течение месяца. При этом часть пациентов продолжают принимать небольшую дозу гормонов, у других потребность в них отпадает, — говорит врач-пульмонолог, аллерголог, ведущий терапевт ГКБ №1 Лиана Рябова.

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ИСТОЧНИК KP.RU