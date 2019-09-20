Правительство Челябинской области ушло в отставку

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-20T09:13:55+03:00

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В Академическом театре драмы им Наума Орлова 20 сентября пройдет церемония вступления в должность избранного губернатора Алексея Текслера. По протоколу, мероприятие продлится полтора часа. В зале присутствуют супруга Алексея Текслера Ирина, сын Михаил, мама и старшая сестра главы региона. Также приехали Диана Гурцкая с мужем.

После вступления в должность правительство региона уйдет в отставку — таковы правила. Затем последуют назначения. В том числе, сенатора от Челябинской области. По неподтвержденной информации им станет омбудсмен Маргарита Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU