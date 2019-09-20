2019-09-20T10:00:02+03:00
Общество

Челябинцев возмутили матери, позволяющие детям вставать ногами на сиденья в маршрутках

Малыши забираются в ботинках на кресла и пачкают их
Валентина ВАГАНОВА
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Такую картину можно нередко увидеть в общественном транспорте.Такую картину можно нередко увидеть в общественном транспорте.Фото: СОЦСЕТИ
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В челябинских пабликах в соцсетях появились призывы к матерям и бабушкам. На улице сейчас сыро и грязно. А в маршрутках и автобусах дети забираются с ногами на сиденья. Потом кто-нибудь из пассажиров сядет в эту грязь. Челябинцы просят родителей следить за детьми, и не позволять им пачкать кресла.

— В черный список вот тaких мaмaш! На улице грязь, сырoсть, а oна дитoчке пoзвoляет встать на сиденье обувью. А потом туда сядут люди, — возмутился один из пассажиров и приложил фото из маршрутки.

Фото из челябинской маршрутки. Фото: СОЦСЕТИ

Фото из челябинской маршрутки.Фото: СОЦСЕТИ

Большинство пользователей поддержали автора поста.

— Больше меня беспокоят последствия для малыша, если резкое торможение или ДТП.

— Даже если обувь только с прилавка, не нужно позволять ребенку вести себя, как невоспитанное животное! Есть правило поведения в общественном транспорте. Просто дети делают все то, что считают нормой. Он привыкнет, что так можно, а потом будет искренне не понимать, за что получает люлей. А тех, у кого шило в попе, следует держать на коленях, дабы избежать травмоопасной ситуации!

В обсуждение включились мамы, которые тоже перевозили своих детей, стоя на кресле.

— Я так же ребенка на руках носила, сели в маршрутку, и он забрался на сиденье. На меня пол маршрутки орало, пока я им в рожу не ткнула чистой обувью.

— Все прям такие чистюли и правильные! На фото ребенку 1,5-2 года, попробуйте ему объяснить, что у него грязная обувь. Это ребенок и он познает мир!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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