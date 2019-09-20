Стало известно состояние женщины, которую сбил грузовик на остановке в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-20T11:48:07+03:00

Грузовик вылетел на остановку в Челябинске. Фото: СОЦСЕТИ

С места ДТП ее увезла реанимация

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Утром 20 сентября на Северо-Западе Челябинска случилась страшная авария. Грузовик вылетел на трамвайную остановку Тепличная и подмял под себя женщину. Пострадавшую забрала реанимация. Ее увезли в ОКБ №3.

Хирурги сейчас оперируют пострадавшую. Как стало известно КП-Челябинск — у женщины тяжелейшая травма ноги. Вместе с тем ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

— Водитель потерял управление. Он просто ехал себе прямо, приближался к светофору и в какой-то момент вырулил на рельсы, — рассказала КП-Челябинск очевидец.

Из-за аварии было остановлено движение трамваев в обе стороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733195" frameborder="0"></iframe> Грузовик сбил женщину в Челябинске.Видео: Анастасия Соломина

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ИСТОЧНИК KP.RU