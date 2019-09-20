Водителю, который вез детей из Крыма в Челябинск на полу микроавтобуса, грозят два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-20T12:47:11+03:00

Так и ехали на полу. Фото: соцсети.

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В Челябинске завершилась проверка экстремальной поездки школьников на отдых в Крым. Прокуратура нашла серьезные нарушения и требует возбудить уголовное дело.

В середине августа в Саратове остановили микроавтобус, в котором ехала группа челябинских школьников. Дети в сопровождении нескольких взрослых возвращались из Крыма. Родители жаловались, что вместо большого автобуса им дали маленький, тесный, в итоге детям приходится спать на полу.

Перевозчик, который вез детей с отдыха, заявил, что поездка проходит без нарушений, а обвинения — месть на почве бытовой ссоры.

Изучив факты, прокуратура встала на сторону пострадавших детей. Перевозить школьников в микроавтобусе было опасно: в салоне не было ремней безопасности, на стекле — опознавательных знаков «Дети», на крыше — проблескового маячка. Прибор тахограф, который следит за скоростью и режимом труда водителя, также отсутствовал.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водителю микроавтобуса грозит штраф до 300 тысяч рублей или два года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU