«Спали на полу, а от дождя прикрывались полотенцами»: застрявшие в Саратове дети из Челябинской области вернулись домой

СЕГОДНЯ 06:08 2019-08-15T06:12:41+03:00

Они еще раз подтвердили, что их везли в экстремальных условиях

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В ночь на четверг, 15 августа, в Челябинск вернулась группа школьников, которых задержали в Саратове по пути из Крыма. Организатор поездки отправил их в путь в экстремальных условиях на маршрутке, поэтому одна из сопровождающих обратилась за помощью. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в Челябинской области Ирина Буторина.

— Мы действительно выехали из Крыма на микроавтобусе. Сначала нам говорили, что за Крымским мостом его поменяют на комфортабельный. Однако этого не случилось, — рассказали Буториной при встрече дети. — Ремней безопасности не было, мы спали на грязном полу. На наши просьбы остановиться водитель реагировал не сразу. В машине протекала крыша, от дождя мы укрывались полотенцами.

В Саратове группу школьников задержали на несколько дней и временно разместили в одном из санаториев. Утром в среду, 14 августа, за ними пришел комфортабельный автобус из Челябинской области. На этот раз в поездке школьников сопровождали сотрудники ГИБДД. Домой ребята добрались с опережением графика и без происшествий.

Работу недобросовестного перевозчика проверяют Следственный комитет и прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU