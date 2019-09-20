Новый сенатор Маргарита Павлова принимает поздравления от женщин

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-20T14:24:22+03:00

Союз женщин и председатель правления Наталья Баскова поздравила Маргариту Павлову с назначением на должность сенатора от Челябинской области Фото: СОЦСЕТИ

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20 сентября Алексей Текслер назвал кандидатуру на должность сенатора от Челябинской области. Ею стала Маргарита Павлова — экс-уполномоченный по правам человека. Интрига держалась долго. Журналисты то и дело задавали этот вопрос сначала врио губернатора, затем прошедшему горнило избирательной системы, вступившему в должность Алексею Текслеру.

Как и обещал, после собственной инаугурации губернатор Челябинской области назначил Маргариту Павлову новым сенатором от органа исполнительной власти в Совет Федерации.

Также Маргарита Павлова — член правления Союза женщин Челябинской области. Региональный Союз поздравляет Маргариту Павлову с назначением.

«Маргарита Павлова — новый сенатор от Челябинской области! Поздравляем! Девочки рулят! Здорово! Удачи!» - написала в соцсетях Наталья Баскова, председатель правления.

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ИСТОЧНИК KP.RU