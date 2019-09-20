Председателем Челябинской городской Думы стал Андрей Шмидт

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-20T13:45:57+03:00

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В пятницу, 20 сентября, в Челябинске прошла областная партконференция Единой России». В повестке — выборы председателя Челябинской городской Думы.

В числе кандидатов на пост — депутат гордумы, проректор по учебной работе ЮУрГУ, доктор экономических наук, доцент Андрей Шмидт.

Второй кандидат — депутат ЧГД, руководитель Федерального центра сосудистой хирургии и Первой венозной клиники, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Дмитрий Алехин.

Тайным голосованием делегаты-«единоросссы» определились с кандидатурой председателя годумы. Итоги голосования: Андрей Шмидт — 166 голосов, Дмитрий Алехин — 33 голоса. Три бюллетеня признаны недействительными.

Избранный председатель поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие. Подчеркнул, что работы впереди много и призвал объединиться вокруг губернатора Алексея Текслера и временно исполняющей полномочия главы Челябинска Натальи Котовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU