2019-09-20T13:54:37+03:00
Общество

В Челябинской области труженики тыла получают повышенные выплаты

По инициативе губернатора Алексея Текслера размер денежной поддержки увеличен с 270 рублей до 1600 рублей в месяц
Поделиться:
В Челябинской области труженики тыла начали получать повышенные ежемесячные выплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВАВ Челябинской области труженики тыла начали получать повышенные ежемесячные выплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Челябинской области сегодня живет 18 тысяч тружеников тыла. Будучи подростками и совсем молодыми, наши земляки трудились на победу: работали на заводах и угольных шахтах, в колхозах и госпиталях.

По инициативе губернатора Алексея Текслера Законодательным Собранием Челябинской области принято решение о дополнительной социальной поддержке тружеников тыла. Для тех, кто трудился в войну не менее полугода или награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, с 1 сентября нынешнего года увеличен размер ежемесячной выплаты с 270 рублей до 1 600 рублей.

- Управления социальной защиты работают с тружениками тыла, которые имеют другие льготные статусы и получают ежемесячную денежную выплату по иным основаниям. Например, ветераны труда, ветераны труда Челябинской области, по переоформлению заявлений на получение ежемесячной денежной выплаты как труженикам тыла, то есть по наиболее выгодному основанию, — пояснила исполняющий обязанности министра социальных отношений Татьяна Никитина.

Сейчас выплата назначена более чем тысяче человек. Специалисты районных органов соцзащиты собирают документы, нужные для назначения выплаты. В этой работе участвуют социальные работники и мобильные выездные социальные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Алексей Теслер провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком
В Челябинске ожидаются первые заморозки
В Челябинске в центре закроют движение троллейбусов
Фотографии красавицы из Челябинска украшают баннера и листовки по всему миру
Аграрии Челябинской области завоевали на IX межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге 57 медалей
В Челябинске новые автобусы вышли на маршрут № 64
ВТБ выдал АО «Сорбент» гарантии для модернизации производства
Председателем Челябинской городской Думы стал Андрей Шмидт
Новый сенатор Маргарита Павлова принимает поздравления от женщин
В Челябинской области готовят новые законы по безнадзорным животным
Алексей Текслер назначил Маргариту Павлову сенатором от Челябинской области
Водителю, который вез детей из Крыма в Челябинск на полу микроавтобуса, грозят два года тюрьмы
Момент выезда грузовика на остановку в Челябинске попал на видео
Стало известно состояние женщины, которую сбил грузовик на остановке в Челябинске
Рабочий из Челябинска, который разбил Rolls-Royce Аристова, официально признан банкротом
На организаторов скандальных раскопок культурного слоя Челябинска написали заявление в полицию
Челябинцев возмутили матери, позволяющие детям вставать ногами на сиденья в маршрутках
Медсестрам в Челябинской области прокуратура выбила сверхурочные
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Правительство Челябинской области ушло в отставку
Подростки в масках бросают под ноги петарды жителям Челябинска
Грузовик снес женщину на трамвайной остановке в Челябинске
В Челябинске научились лечить тяжелую форму астмы
ХК «Трактор» завел свою маску для Instagram