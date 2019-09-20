В Челябинской области труженики тыла получают повышенные выплаты

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-20T13:54:37+03:00

По инициативе губернатора Алексея Текслера размер денежной поддержки увеличен с 270 рублей до 1600 рублей в месяц

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В Челябинской области сегодня живет 18 тысяч тружеников тыла. Будучи подростками и совсем молодыми, наши земляки трудились на победу: работали на заводах и угольных шахтах, в колхозах и госпиталях.

По инициативе губернатора Алексея Текслера Законодательным Собранием Челябинской области принято решение о дополнительной социальной поддержке тружеников тыла. Для тех, кто трудился в войну не менее полугода или награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, с 1 сентября нынешнего года увеличен размер ежемесячной выплаты с 270 рублей до 1 600 рублей.

- Управления социальной защиты работают с тружениками тыла, которые имеют другие льготные статусы и получают ежемесячную денежную выплату по иным основаниям. Например, ветераны труда, ветераны труда Челябинской области, по переоформлению заявлений на получение ежемесячной денежной выплаты как труженикам тыла, то есть по наиболее выгодному основанию, — пояснила исполняющий обязанности министра социальных отношений Татьяна Никитина.

Сейчас выплата назначена более чем тысяче человек. Специалисты районных органов соцзащиты собирают документы, нужные для назначения выплаты. В этой работе участвуют социальные работники и мобильные выездные социальные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU