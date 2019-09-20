Губернатор Алексей Теслер провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-20T15:53:54+03:00

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В пятницу, 20 сентября, министр энергетики РФ Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на двусторонней встрече обсудили развитие энергетики в регионе.

Новак поздравил Алексея Текслера с официальным вступлением в должность губернатора Челябинской области.

Стороны обсудили модернизацию топливно-энергетического комплекса региона. Например, были подняты вопросы развития генерации, возможность обновления тепловых энергостанций с точки зрения экономичности и эффективности.

Еще одной темой стала централизация сетевого комплекса региона на базе ПАО «Россети».

Алексей Текслер и Александр Новак обсудили дальнейшее развитие газификации Челябинской области и расширение использования газомоторного топлива на базе компримированного и сжиженного природного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU