Алексей Текслер посетил детскую школу искусств в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-20T16:27:47+03:00

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Челябинская школа искусств № 13 — единственная из сферы дополнительного образования в военном городке ЧВВАКУШ. В ней хореографией, изобразительным искусством, вокалом, хоровым пением и музыкой занимаются ребятишки из поселков Шагол и Миасский.

С 1996 года муниципальное учреждение дополнительного образования арендовало площади в клубе ЧВВАКУШ. Но собственник не проводил капремонта, а вложений школы было недостаточно. В итоге, здание закрыли в аварийном состоянии. Мэрия нашла альтернативное помещение, его арендовали по долгосрочному договору. Есть классы хореографии, ИЗО, для занятий на музыкальных инструментах.

В пятницу, 20 сентября, в школе побывал губернатор Алексей Текслер. Музыкального образования у главы региона нет, но он играет на гитаре и очень серьезно относится к вопросам дополнительного образования детей.

— Все, что касается творчества, спорта крайне важно — это дает возможность сделать так, чтобы наши дети гармонично развивались. В целом, во многих муниципалитетах есть проблема состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования. У нас есть план по приобретению дополнительно музыкальных инструментов. Вторая проблема в дополнительном образовании Челябинской области связана с имуществом. Не всегда есть приспособленные помещения, где могут заниматься дети. Ну, и третье направление — это педагоги. Там, где не хватает, будем заниматься укомплектованием кадрами школ дополнительного образования Южного Урала. Я говорил ранее и повторюсь, что вопросы детей, образования, здоровья, творчества — это те темы, которые должны находиться на первом месте у любого руководителя, — подчеркнул губернатор Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU