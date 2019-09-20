2019-09-20T16:36:35+03:00
Общество

Алексей Текслер и Николай Цуканов обсудили ликвидацию последствий штормового ветра

После торжественной церемонии инаугурации полномочный представитель Президента РФ в УрФО и губернатор обсудили важные для региона вопросы
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Николай Цуканов провел встречу с Алексеем Текслером. Фото: gubernator74.ruНиколай Цуканов провел встречу с Алексеем Текслером. Фото: gubernator74.ru
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В пятницу, 20 сентября, в резиденции губернатора прошла двусторонняя встреча главы региона Алексея Текслера и полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Речь, в частности, шла о ликвидации последствий штормового ветра, нанесшего вред инфраструктуре и имуществу южноуральцев. Синоптиками накануне были зафиксированы порывы ветра до 28 м/с, экстренное предупреждение продолжает действовать по сей день.

Кроме того, Алексей Текслер рассказал полпреду о ходе уборочной кампании в регионе и подготовке к отопительному сезону.

Еще одной темой обсуждения стала реализация национальных проектов. Отдельное внимание Николай Цуканов обратил на вопросы развития здравоохранения в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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