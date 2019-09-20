Алексей Текслер и Николай Цуканов обсудили ликвидацию последствий штормового ветра
В пятницу, 20 сентября, в резиденции губернатора прошла двусторонняя встреча главы региона Алексея Текслера и полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Речь, в частности, шла о ликвидации последствий штормового ветра, нанесшего вред инфраструктуре и имуществу южноуральцев. Синоптиками накануне были зафиксированы порывы ветра до 28 м/с, экстренное предупреждение продолжает действовать по сей день.
Кроме того, Алексей Текслер рассказал полпреду о ходе уборочной кампании в регионе и подготовке к отопительному сезону.
Еще одной темой обсуждения стала реализация национальных проектов. Отдельное внимание Николай Цуканов обратил на вопросы развития здравоохранения в Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU