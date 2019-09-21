Муж пострадавшей под КамАЗом девушки просит о помощи в Челябинске

СЕГОДНЯ 20:10 2019-09-21T20:10:25+03:00

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В пятницу, 20 сентября, грузовик вылетел на трамвайную остановку «Тепличная», снес металлическое ограждение и подмял под себя женщину. Спасателям пришлось извлекать ее из-под КамАЗа.

Позже стало известно, что девушка получила тяжелые травмы, ей пришлось ампутировать ногу. Сейчас она находится в реанимации одной из больниц. А ее супруг не находит себе места. Молодой человек молится, чтобы женщина выжила, и обращается к землякам с просьбой о помощи.

— Я ее никогда не брошу. Если все обойдется, мне предстоит встретиться с новыми сложностями. Не знаю, что будет нужно и чем можно помочь. В реанимацию пока не пускают. Я никогда не просил помощи и не думал, что такое горе может коснуться моей семьи. Прошу вас помочь чем угодно. Может, кто-то окажет юридическую помощь или просто подскажет, что делать и как поступить лучше, — написал на своей личной странице Никита Беляков.

Водитель грузовика, потерявшего управление, под следствием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733195" frameborder="0"></iframe> Грузовик сбил женщину в Челябинске.Видео: Анастасия Соломина

ИСТОЧНИК KP.RU