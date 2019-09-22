В Челябинске ожидается похолодание

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-22T07:19:11+03:00

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Холодными выдадутся воскресный день и начало новой рабочей недели в Челябинске. Как сообщает Гидрометцентр, сегодня, 22 сентября, в дневные часы ожидается +8 +10. Дождь, пасмурная погода. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

А к вечеру столбик термометра начнет падать. Прогноз погоды выдает 0 +2. В ночь на понедельник, 23 сентября, ожидаются заморозки. Первый день рабочей недели станет прохладным: температура воздуха не поднимется выше +8 градусов. Облачно, с прояснениями, дождь.

Во вторник, 24 сентября, станет еще холоднее: днем не выше +5 градусов, дожди, ветер юго-западного направления, 6 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU