В Челябинске в отставку отправлены два министра

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-22T18:20:14+03:00

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В пятницу, 20 сентября, Алексей Текслер официально вступил в должность главы региона. В тот же день стало известно, что сенатором от Челябинской области в Совете Федерации станет обмудсмен Маргарина Павлова.

Воскресный день принес новость об отставке с поста министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина. Сам экс-руководитель министерства к новости отнесся спокойно. По его словам, нужно что-то менять в работе, чтобы соответствовать новым задачам. И на посту министра нужен другой человек. Пока обязанности министра временно исполняет Виктория Сахарова.

Известно, что у Алексея Текслера много претензий к состоянию региональной системы здравоохранения. Заступив на пост главы области, он сразу объявил, что с бездумной оптимизацией в медицине покончено. На встречах во время рабочих поездок в каждом муниципалитете люди губернатору жаловались на нехватку врачей, облезлые или вовсе закрытые корпуса больниц.

Возможно, покидает свой пост и министр социальных отношений Татьяна Никитина. Но официальных подтверждений новостям журналисты ждут в начале рабочей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU