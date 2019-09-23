Когда в Челябинск придут минусовые температуры
В минувшие выходные в горных районах Челябинской области выпал снег. Областной центр пока не сдается и радует нас золотой осенью. Однако температура стремительно падает, и на этой неделе синоптики обещают Челябинску минусовые температуры.
Пока речь идет исключительно о прогнозах на ночь. До самого конца сентября ночами столбик термометра будет опускаться до -1 градуса. Причем, в ночь на вторник, 24 сентября, в городе может полететь первый снег.
Дневные температуры к концу недели также пойдут на убыль: от +8 в понедельник до +4 в ближайшее воскресенье.
Но в этом есть и положительный момент: учитывая холодный прогноз погоды, в мэрии уже на этой неделе могут объявить начало отопительного сезона.
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ИСТОЧНИК KP.RU