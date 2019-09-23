Пранкеры приехали в Челябинск, чтобы провезти гроб в маршрутке
Не так давно в социальных сетях появилось фото двух чудаков, которые пытаются провезти гроб в маршрутке. Как оказалось, таким образом в суровом городе развлекаются москвичи.
Жители столицы Артем и Андрей начинающие пранкеры. В нашем городе они снимали видеоряд для своего первого ролика на youtube. Сначала парни пытались договориться о перевозке нестандартного гроба с таксистом, а потом вполне успешно провезли гроб в маршрутке, на пазике и на трамвае.
Увы, реакция, на которую рассчитывали пацаны, в кадр так и не попала. Большинство водителей и пассажиров отнеслись к ситуации с пониманием. Так что Челябинск не такой и суровый.
Сейчас Андрей и Артем пиарят челябинский ролик через соцсети и обещают заехать в другие города России.
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ИСТОЧНИК KP.RU