Пранкеры приехали в Челябинск, чтобы провезти гроб в маршрутке

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-23T07:12:28+03:00

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Не так давно в социальных сетях появилось фото двух чудаков, которые пытаются провезти гроб в маршрутке. Как оказалось, таким образом в суровом городе развлекаются москвичи.

Жители столицы Артем и Андрей начинающие пранкеры. В нашем городе они снимали видеоряд для своего первого ролика на youtube. Сначала парни пытались договориться о перевозке нестандартного гроба с таксистом, а потом вполне успешно провезли гроб в маршрутке, на пазике и на трамвае.

Увы, реакция, на которую рассчитывали пацаны, в кадр так и не попала. Большинство водителей и пассажиров отнеслись к ситуации с пониманием. Так что Челябинск не такой и суровый.

Сейчас Андрей и Артем пиарят челябинский ролик через соцсети и обещают заехать в другие города России.

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ИСТОЧНИК KP.RU